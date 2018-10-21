Воскресенье, 21 Октября 2018 года
08:49:24 МСК

В Иракском Курдистане подвели итоги выборов

Политика

Избирательная комиссия заявила о победе Демократической партии Курдистана на выборах в Курдском автономном районе Ирака

В Иракском Курдистане подвели итоги выборов
ObjectiveKurd
Лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 21 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Избирательная комиссия заявила о победе Демократической партии Курдистана на выборах в Курдском автономном районе Ирака. Об этом сообщает Rudaw.

В курдской автономии Ирака подвели итоги выборов в местный парламент. Лучший результат показала Демократическая партия Курдистана, получившая 45 депутатских мест. Патриотический союз Курдистана будет представлен в парламенте 21 депутатом.

Также в парламент прошла партия «Горан» (12 депутатов), отколовшаяся от Патриотического союза Курдистана в 2009 году. Еще 7 мест получила «Исламская группа».

Напомним, 25 сентября 2017 года в курдской автономии Ирака прошел референдум о независимости Иракского Курдистана. Более 90% участников референдума проголосовало за независимость, но официальный Багдад не признал результаты референдума.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить