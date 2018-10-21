Новая Зеландия отказалась от участия в инвестфоруме в Эр-Рияде

Веллингтон, , 08:14 — REGNUM Власти Новой Зеландии не будут принимать участия в форуме «Будущая инвестиционная инициатива» (Future Investment Initiative), который должен пройти в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияде с 23 по 25 октября. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 21 октября, министерство иностранных дел Новой Зеландии.

Причина отказа Новой Зеландии от участия в форуме — убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В МИД Новой Зеландии отметили, что хотя последнее признание саудовских властей в том, что Хашогги действительно был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, является важным, но все равно остается ещё слишком много вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эр-Рияд после двухнедельного молчания наконец признал, что Хашогги действительно был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле.

Однако саудиты утверждают, что смерть Хашогги произошла из-за драки с некими людьми, к которым он и приехал в это консульство. Эр-Рияд не уточняется, что это за люди. Параллельно с этим признанием в Саудовской Аравии задержали 18 человек, которые могут быть причастны к убийству Хашогги. Также в отставку отправлено все руководство саудовской разведки.

Уже понятно, что убийство неугодного журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги было совершено по прямому указанию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Однако теперь саудиты будут изо всех сил стараться представить дело таким образом, что принц к этому делу не причастен.