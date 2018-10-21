Кандидата в президенты Грузии допросили после «фестиваля конопли»

Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Полиция Тбилиси допросила кандидата в президенты от партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, принявшего участие в акции за легализацию марихуаны. Джапаридзе пообщался с журналистами на выходе из Главного управления полиции Тбилиси.

Партия «Гирчи» призвала своих сторонник выйти на публичную акцию за легализацию марихуаны. На мероприятии выступили несколько представителей партии, на видео попали кадры на которых Джапаридзе раздавал собравшимся самокрутки (предположительно с марихуаной).

Полиция Тбилиси задержала организаторов акции. Члены партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия и Вахтанг Мегрелишвили были доставлены в отделение полиции.

Спустя 6 часов Зураб Джапаридзе вышел из отделения и рассказал журналистам о ходе допроса. Джапаридзе заявил, что полицию интересовала информация о незаконном мероприятии и дальнейшие планы организаторов. Кандидат в президенты отметил, что сотрудники полиции не нашли у него наркотиков при обыске.

Джапаридзе добавил, что во время допроса кто-то говорил, что данные об инциденте должны быть переданы в ЦИК, но он не знает, повлияет ли это на участие в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск партии «Гирчи» об отмене административного наказания за курение марихуаны. В парламенте Грузии сообщили, что в ближайшие месяцы будет рассмотрен законопроект о регулировании употребления марихуаны, предусматривающий возможность культивации и экспорта конопли.