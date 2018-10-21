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Мадуро возложил ответственность за миграционный кризис на капитализм

Политика

«Вместо того, чтобы тратить тысячи миллионов на ракеты и бомбы, вложите деньги в поддержку народов Центральной Америки», — сказал Николас Мадуро

Мадуро возложил ответственность за миграционный кризис на капитализм
Виктор Дени. Капиталисты всех стран соединяйтесь! 1920

Каракас, 21 октября 2018, 08:12 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за миграционный кризис в Центральной Америке на капиталистическую систему, его заявление 21 октября опубликовано на сайте Министерства связи и информации Венесуэлы.

«Кто несет ответственность за это (миграционный кризис — прим. ред.)? Капитализм, неоколониальная зависимость, которая доминирует в центральноамериканских странах!», — заявил президент Венесуэлы.

Также Мадуро считает, что это американский капитализм виновен в нищете, отсталости, нужде и царящей эпохе деспотизма в Центральной Америке. Кроме этого венесуэльский лидер призвал США уважать законность, человечество и открыть границу.

«Вместо того, чтобы тратить тысячи миллионов на ракеты и бомбы, вложите деньги в поддержку народов Центральной Америки», — сказал Николас Мадуро.

Отметим, 17 октября властями Мексики было направлено дополнительно 500 полицейских на границу с Гватемалой из-за приближения каравана с мигрантами из Гондураса, в котором, по данным СМИ, может насчитываться до 4 тысяч человек.

Накануне президент США Дональд Трамп поставил в известность власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, что его администрация прекратит выделение денежной помощи этим странам в случае, если они не ограничат поток нелегальных мигрантов в США через свою территорию.

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