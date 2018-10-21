New York Times: власти Саудовской Аравии создали «фабрику троллей»

Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Официальный Эр-Рияд создал «фабрику троллей», состоящую из сотен людей, которая используется для распространения необходимой властям Саудовской Аравии информации. Об этом 21 октября написала газета The New York Times.

По данным издания, сотрудник этой структуры получает около 3 тысяч долларов в месяц и занимается распространением информации через социальную сеть Twitter и чатах мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Как пишет New York Times, практика компаний в соцсетях против несогласных с официальным Эр-Риядом продолжается с начавшейся в 2010 году «арабской весны». Главные темы, которыми занимается «фабрика троллей»: ситуация с правами женщин в королевстве и война в Йемене. Также издание утверждает, что в случае выявления и закрытия администрацией используемых «фабрикой» соцсетей аккаунтов с пропагандистским содержанием их создатели сразу закрывают их и заводят новые.

Кроме этого New York Times пишет, что одним из сотрудников Twitter был человек по имени Али Альзабара, который будучи техническим сотрудником имел доступ к персональным данным противников официального Эр-Рияда. В 2015 году руководство соцсети получило информацию от спецслужб Запада о его такого рода деятельности. Доказать принадлежность Альбазара к власти саудовской Аравии не удалось, однако в результате расследования он был уволен и вернулся на родину, где сейчас работает на государственной должности.

New York Times утверждает, что одним из объектов нападок «фабрики троллей» был погибший в консульстве Саудовской Аравии в Турции журналист Washington Post Джамаль Хашогги.