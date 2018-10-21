На Украине раскольники добавили в титул Филарета Киево-Печерскую лавру

Киев, , 07:37 — REGNUM Синод раскольнической украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата добавил в титул своего предстоятеля Михаила Денисенко, называющего себя патриархом Филаретом, Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Об этом 20 октября сообщил пресс-секретарь неканонической церкви Евстратий Зоря на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что раскольники во главе с Филаретом уже давно хотят захватить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые находятся в ведении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Зоря утверждает, что эти два монастыря якобы давно являются ставропригиями (находятся в прямом подчинении) так называемого Киевского патриархата. Раскольник ссылается на решения неканонических соборов 1991-го и 1993 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, религиозные противоречия на Украине обострились после того, как Президент этой страны Петр Порошенко с подачи американцев потребовал у константинопольского патриарха Варфоломея автокефалии для православной церкви на Украине.

Фанар под давлением США пошел на беспрецедентный ход — была снята анафема с лидеров украинский раскольников, которую накладывала Русская православная церковь. Кроме того, константинопольский патриархат решил отменить свое решение от 1686 года о передачи Киевской митрополии в ведение Московского патриархата.