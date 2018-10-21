Сенатор-республиканец выступил против решения Трампа выйти из договора РСМД

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Выход из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) нарушит двухпартийный консенсус в отношении вооружения, заявил американский сенатор Рэнд Пол в Twitter.

Член Республиканской партии и сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что не согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из договора РСМД с Россией.

Пол заявил, что если это решение будет принято, то оно разрушит систему двухпартийного контроля над вооружением, которая сформировалась при президенте Рональде Рейгане.

«Мы должны решить проблемы с этим соглашением и двигаться дальше», — добавил Рэнд Пол.

Также сенатор сделал выпад в сторону советника Трампа Джона Болтона, который настаивает на выходе их РСДМ. Рэнд Пол заявил, что Болтона нужно держать подальше от американской внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США покинут соглашение РСМД. Трамп аргументировал это решение тем, что Россия, якобы, не выполняет свои обязательства по договору.