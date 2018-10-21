Воскресенье, 21 Октября 2018 года
07:07:01 МСК

На Украине ждут возвращения «мощнейшего» корабля в Азовское море

Политика

Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 был построен в 1982 году в Ленинграде

На Украине ждут возвращения «мощнейшего» корабля в Азовское море
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВМС Украины

Киев, 21 октября 2018, 06:15 — REGNUM  Украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс» возвращается после ремонта в Азовское море. Это «одна из самых мощных единиц украинских сил» в регионе, сообщает портал «Тиск».

"Усиление в Азовском море», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта корабль покрасили, установили протекторы на подводной части корпуса. Также было проведено обслуживание рулевых механизмов, винтов и других систем.

Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 был построен в 1982 году в Ленинграде по проекту 205П «Тарантул». Украине корабль отошел после распада СССР в 1992 году. В «Донбасс» он был переименован спустя три года.

Читайте также: На Украине за 2,5 года сгорели боеприпасы более чем на $2 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить