В Турции обещают «всему миру» доказательства убийства Хашогги

Анкара, , 05:15 — REGNUM Турецкие власти не позволят, чтобы обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги остались сокрытыми. Об этом заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, сообщает Associated Press.

Власти Саудовской Аравии «не смогут отойти» от этого преступления, если их причастность подтвердится. Окончательные результаты расследования скоро будут готовы, сказал турецкий политик.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция поделится доказательствами убийства Хашогги «со всем миром».

Читайте также: Саудовский МИД: Все виновные в гибели Хашогги понесут наказание

Как сообщало ИА REGNUM, по версии Эр-Рияда, журналист Джамаль Хашогги получил смертельные травмы в ходе потасовки в саудовском консульстве в Стамбуле. Турецкая полиция считает, что Хашогги убили после жестоких пыток.

Тщательного расследования гибели журналиста потребовали власти Франции, о том же заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что саудовские власти не дали полной информации о том, что произошло на территории дипмиссии 2 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Данные Эр-Рияда о гибели Хашогги не удовлетворили Берлин