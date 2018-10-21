На улицы Лондона вышли 700 тыс. противников Brexit

Лондон, , 04:53 — REGNUM Более 700 тыс. человек вышли на шествие в Лондоне, призывая к повторному референдуму по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Организаторы назвали акцию самой крупной в своём роде, передает ВВС.

Участники марша прошли Гайд-парка до Лондонской парламентской площади, держа в руках транспаранты о недопустимости «Breaksit», намекая на пагубные последствия выхода из ЕС (break — ломать, разрушать). Они требовали еще одного голосования о «заключительной сделке Brexit».

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В полиции города затруднились назвать число участников. Организаторы кампании People's Vote заявили, что акцию поддержали 700 тыс. человек. Среди участников были некоторые парламентарии, выступающие за новый референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повторное голосование по Brexit исключила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Референдум о выходе из состава ЕС прошел в Соединенном Королевстве в 2016 году. Тогда около 52% избирателей высказались в поддержку Brexit, немногим более 48% — против.

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