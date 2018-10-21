РПЦ признала в патриархе Варфоломее раскольника

Москва, , 03:31 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником для Русской православной церкви. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Варфоломей, запустивший процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, признал раскольников и сам присоединился к расколу. С точки зрения церковных канонов, Варфоломей — раскольник, пояснил митрополит.

«Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — сказал Иларион.

Читайте также: Помпео поддержал «право украинцев молиться так, как они хотят»

Решения, принятые патриархом Варфоломеем, РПЦ не признает. Так, Константинопольский патриарх не вправе отменить документы, которые на протяжении столетий подтверждали некую церковную реальность, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем в связи с предоставлением Украине автокефалии. Теперь у православной церкви нет единого координирующего центра, Константинополь в качестве такового «самоликвидировался», отметил митрополит Волоколамский Иларион.

Читайте подробнее: Дороги Московского патриархата и Святого престола стали обходить Киев