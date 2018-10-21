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Данные Эр-Рияда о гибели Хашогги не удовлетворили Берлин

Политика

Немецкие политики подчеркнули, что решительно осуждают преступление и ждут от саудовских властей прозрачного расследования

Берлин, 21 октября 2018, 03:19 — REGNUM  Саудовская Аравия не предоставила всей информации о смерти журналиста Джамаля Хашогги на территории своего консульства в Стамбуле. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса.

Немецкие политики подчеркнули, что решительно осуждают преступление и ждут от Эр-Рияда прозрачности в части гибели журналиста и её причин. В Берлине настаивают на привлечении к ответственности всех виновных за смерть Хашогги.

Представленные данные о том, что произошло в саудовском консульстве, недостаточны, говорится в заявлении Меркель и Мааса.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявляют, что журналиста жестоко пытали и убили, после чего останки были уничтожены.

Генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства Хашогги. Якобы между журналистом и людьми, с которыми он встречался, произошел конфликт, и в ходе драки Хашогги получил смертельные травмы.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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