ЕС настаивает на расследовании «шокирующей» гибели Хашогги

Брюссель, , 02:59 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о глубокой обеспокоенности обстоятельствами смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги и настоятельном призыве Евросоюза к тщательному расследованию инцидента, сообщает агентство Reuters.

Могерини отметила, что новые обстоятельства гибели Хашогги вызывают глубокое беспокойство, в частности — шокирующим нарушением Венской конвенции 1963 года о консульских отношениях. Европейский союз и его партнеры выступают за тщательное, надежное и прозрачное расследование, которое позволит прояснить обстоятельства убийства журналиста и в полной мере обеспечить ответственность всех причастных к нему, подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. Между Хашогги и некими людьми якобы произошел конфликт, который перерос в драку и стал причиной смерти журналиста.

Турецкие власти, однако, заявляют, что Хашогги убили после жестоких пыток, а его тело расчленили. Происходящее в консульстве, предположительно, было записано «умными» часами журналиста.

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