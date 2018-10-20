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Дело Хашогги: Франция требует исчерпывающего расследования убийства

Политика

«Многие вопросы остаются без ответа»

Дело Хашогги: Франция требует исчерпывающего расследования убийства
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Эйфелева башня

Париж, 20 октября 2018, 22:18 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии должны обеспечить максимально прозрачное расследование смерти сотрудника СМИ Джамаля Хашогги. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Многие вопросы остаются без ответа, — говорится в сообщении французского ведомства. — Они (вопросы) требуют тщательного расследования, чтобы установить всех ответственных».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 октября 2018 г. пресс-служба министерства иностранных дел королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии обещают наказать по всей строгости своих законов всех тех, кто причастен к смерти сотрудника СМИ Джамаля Хашогги во время его посещения саудовского генерального консульства в Стамбуле.

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