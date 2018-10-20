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Боевики на западе Алеппо отклонили ультиматум Дамаска

Политика

Исламисты ежедневными обстрелами напрашиваются на проведение наступательной операции сирийской армии на западе Алеппо

Боевики на западе Алеппо отклонили ультиматум Дамаска
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 20 октября 2018, 20:41 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что истек ультиматум Сирийской арабской армии, который был предъявлен боевикам «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзникам. Им предлагалось до 15 октября вывести свои силы из пригорода на западе Алеппо Аль-Захра. Так сирийское правительство хотело закончить с обстрелами Алеппо со стороны исламистов. Далее сирийские военные должны принять решение о проведении наступательной операции в данном районе.

Однако боевики остались на своих позициях, и регулярно проводят обстрелы мирных кварталов района Новое Алеппо, который находится под контролем Дамаска. Исламисты настолько обнаглели, что своими ежедневными обстрелами прямо провоцируют ответные ракетно-артиллерийские удары и другие действия сирийских военных.

Сирийская армия отреагировала на это, направив большое количество подкреплений на окраины квартала Аль-Захра, где они объединили свои силы с войсками Республиканской гвардии, которые находились на этой линии фронта с джихадистами после битвы под Алеппо в 2012 году.

Похоже, что сейчас Сирийская арабская армия готовится начать свою операцию в ближайшие недели, так как они хотят положить конец последнему присутствию «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вокруг столицы провинции Алеппо.

Интересно, есть ли в этом районе со стороны боевиков «Белые каски»?

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Война в Сирии
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