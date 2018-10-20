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Сирийская армия готовится к наступлению в восточном Идлибе

Политика

Многое зависит от позиции самих боевиков: не будут выполнять условия Сочинского соглашения, и наступление САА станет реальностью

Сирийская армия готовится к наступлению в восточном Идлибе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 20 октября 2018, 20:35 — REGNUM  18 октября на восток провинции Идлиб прибыл генерал-майор Сухейль Аль-Хасан. Генерал командует дивизией сирийской армии «Силы Тигра». Данная дивизия относится к элитным частям Сирийской арабской армии, имеет хорошую боевую выучку и огромный боевой опыт, используется командованием на важнейших участках фронта.

Получив приказ от верховного командования Сирийской арабской армии, Сухейль Аль-Хасан приземлился на авиабазе Абу-Духр. Его дивизия должна быть развернута на этом фронте.

Затем командир «Сил Тигра» вместе с командованием 5-го армейского корпуса совершил поездку вдоль линии фронта в восточной части провинции Идлиб.

Сирийские подразделения в настоящее время проводят учения вдоль линии фронта, авиация сирийских ВВС ведет разведку оборонительных позиций боевиков.

Все идет к тому, что если джихадисты не выполнят условия Сочинских соглашений в ближайшие дни, то Сирийская арабская армия начнет свою долгожданную наступательную операцию в восточной части провинции Идлиб.

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Война в Сирии
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