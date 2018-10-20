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Олег Кожемяко и Игорь Сечин договорились о сотрудничестве в Приморье

Политика

Стратегически важный проект «Роснефти» в Приморском крае — создание судостроительного комплекса «Звезда»

Москва, 20 октября 2018, 18:49 — REGNUM  Временно исполняющий обзязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Москву встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Роснефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Дальневосточном регионе, компания реализует в Приморье целый ряд социальных программ.

Олег Кожемяко и Игорь Сечин обсудили текущие и перспективные производственные проекты «Роснефти» в регионе и договорились о расширении сотрудничества в социальной сфере, в том числе по строительству жилья для работников компании.

Стратегически важный проект «Роснефти» в Приморском крае — создание судостроительного комплекса «Звезда», единственной российской верфи крупнотоннажного судостроения. Кроме того, компания возводит Восточный нефтехимический комплекс, который станет самым большим на Дальнем Востоке.

Олег Кожемяко и Игорь Сечин обсудили участие производителей региона в тендерах предприятий «Роснефти» по закупке товаров и услуг, а так же меры по поддержанию стабильности цен на нефтепродукты в сети АЗС компании.

«Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру, которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», — цитирует слова Олега Кожемяко «Комсомольская правда».

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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