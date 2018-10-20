МИД Сирии призвал ООН расследовать удар коалиции США по мирным жителям

Дамаск, , 18:17 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) должна провести независимое международное расследование авиационного удара коалиции США в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли более 60 мирных жителей. Соответствующие послания МИД Сирии направил генсеку и председателю СБ ООН. Об этом информирует новостное агентство SANA.

«МИД Сирии направил два идентичных послания генсеку и председателю СБ ООН о противозаконных бомбардировках провинции Дейр-эз-Зор», — передает вещатель.

20 октября агентство SANA сообщило, что при авиаударах международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 62 человека, ещё десятки пострадали.

По информации агентства, воздушные удары были нанесены по населённым пунктам ас-Суса и аль-Бубадран.

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