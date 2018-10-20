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Эрдоган: Турция укрепляет оборонную мощь

Политика

«Турция прилагает усилия»

Эрдоган: Турция укрепляет оборонную мощь
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 20 октября 2018, 16:23 — REGNUM  Турция достигла значимых успехов в укреплении своей оборонной мощи. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на закрытии молодежного фестиваля в юго-восточной провинции Диярбакыр.

«Турция прилагает усилия к укреплению своей оборонной мощи», — сказал глава государства.

Эрдоган также добавил, что властям Турции удалось достигнуть значимых успехов в экономическом развитии страны, а также в борьбе с преступностью.

Напомним, 13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на странице в соцсети Twitter выразил надежду на то, что Анкара и Вашингтон продолжат «сотрудничество так, как подобает союзникам».

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