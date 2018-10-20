К убийству нельзя относиться философски — конгрессмен о «деле Хашогги»

Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Философия может быть разной, даже весьма спорной, но убийство все равно к ней не относится, считает конгрессмен Эрик Суолуэлл. Обсуждая в своем «Твиттере» последние новости об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, политик пишет:

«Отсутствие налогов и маленькое правительство — это философия. Не та, с которой я согласен, но та, которую я понимаю, — в конце концов, почти вся моя семья — республиканцы. Что я не принимаю как спорную философию, это убийство. А прямо сейчас Дональд Трамп хочет, чтобы вы были спокойны к убийству журналиста».

В комментариях к этому сообщению пользователи в целом сходятся во мнении, что убийство Хашогги требует более жесткой реакции, и обсуждают, почему она отсутствует.

«А не должны ли Трамп, Помпео (Майк Помпео) и Джаред Кушнер зарегистрироваться как агенты Саудовской Аравии, согласно Акту о регистрации иноагентов?» — спрашивает Trump Studies Dept.

«Меня от этого тошнит. Ведь его не только убили, а сперва пытали. Расчленили, пока он еще был жив. Абсолютно садистски, непостижимо. А потом эта ложь, неприкрытая, они лгут и знают, что мы знаем это. Им плевать», — возмущен BDBoop.

«Это из-за денег. Он хочет, чтобы мы были спокойны к этому убийству, из-за денег», — убежден Brian Zook.

«Я не отношусь к этому легко. Но исторически сложилось, что наше правительство дает Саудовской Аравии пропуск, когда улики указывают на их соучастие. Последний раз это было убийство тысяч людей 11 сентября. Так сколько денег и нефти стоит нынче жизнь? И есть ли у нас моральный компас?» — задается вопросом megster.

Обсуждают и «политическую философию республиканцев»:

«Без налогов и маленькое правительство — это еще и Сомали. Республиканцы могут эмигрировать», — предлагает Not a Pupper.

«Это у республиканцев политическая философия? Вы слишком большой кредит им даете. Маленькое правительство это не философия, а пустой маркетинговый ход для победы на выборах», — делится The Democratic Shift.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии обещают наказать по всей строгости своих законов всех тех, кто причастен к смерти журналиста Джамаля Хашогги во время его посещения саудовского генерального консульства в Стамбуле. Как заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Саду аль-Муаджиб, Хашогги, который был не просто журналистом, но и представителем саудовской элиты, действительно был убит в здании консульства королевства в Стамбуле — якобы в результате драки.