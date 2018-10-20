Сенатор США не верит «саудовским россказням» о гибели Хашогги в драке

Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Заявление генпрокурора Саудовской Аравии о том, что Джамаль Хашогии был убит в генкольнсульстве этой страны во время драки, неудовлетворительно, считает сенатор США Марко Рубио. В своем твиттере 20 октября сенатор пишет:

«Саудовские россказни об убийстве Хашогги устаревают. Последний, о не так пошедшем рукоприкладстве, это просто гротеск. Мы должны продвигаться в расследовании с «глобальным Актом Магнитского» — что мы и запрашивали ‑ и выяснить, что на самом деле случилось, и наказать тех, кто несет ответственность».

Говоря о расследовании в рамках «глобального Акта Магнитского», сенатор имеет в виду обращение от 10 октября в Дональду Трампу, в котором ряд сенаторов призывают расследовать исчезновение оппозиционного журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, сперва саудовцы уверяли, что Хашогги побывал в консульстве в Стамбуле и быстро из него ушел, однако теперь генпрокурор страны Сауд аль-Маджиб заявил, что оппозиционный журналист был убит в здании консульства: виной тому — перешедшая в драку ссора, что «в итоге привело к его смерти».