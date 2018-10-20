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МИД РФ: США пытаются создать новый повод для усиления санкций против России

Политика

Минюст США предъявил обвинение во вмешательстве в выборы гражданке России, проживающей в Санкт-Петербурге

МИД РФ: США пытаются создать новый повод для усиления санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 20 октября 2018, 14:25 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что обвинения властей США в адрес гражданки РФ о якобы вмешателбстве в выборы — это попытка создать очередной повод для ужесточения антироссийских санкций. Слова Рябкова приводит сегодня, 20 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции», — сказал Рябков.

Он пояснил, что власти США продолжают пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами». В этой связи не вызывает удивление обвинения в адрес российской гражданки во вмешательстве в выборы как президента США 2016 года, так и предстоящих выборов Конгресс в ноябре 2018 года.

По сути Вашингтон пытается в очередной раз разыграть карту мифической «руки Москвы» в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минюст США предъявил российской гражданке из Санкт-Петербурга обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года и вмешательстве в готовящиеся промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

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