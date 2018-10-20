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МИД Пакистана: покупка Индией С-400 у России приведет к гонке вооружений

Политика

МИД Пакистана выпустил специальное заявление по поводу сделки между Россией и Индией на покупку С-400

МИД Пакистана: покупка Индией С-400 у России приведет к гонке вооружений
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин c президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом

Исламабад, 20 октября 2018, 09:52 — REGNUM  19 октября официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал опубликовал специальное заявление по поводу сделки между Россией и Индией на покупку зенитных комплексов С-400, заключенной 5 октября.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в заявлении выражена официальная позиция Исламабада: сделка еще более дестабилизирует стратегическую стабильность в Южной Азии, а также приведет к новой гонке вооружений.

Главной причиной осложнения, согласно позиции пакистанского МИДа, является то, что приобретение комплексов С-400 тесно связано с попытками Индии обзавестись собственной системой баллистической противоракетной обороны.

После ядерных испытаний, проведенных обеими странами в 1998 году, Пакистан выступил с предложением ограничить создание систем баллистической противоракетной обороны, так как превосходство одной стороны в этой области может привести к значительной дестабилизации.

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Зарубежная хроника
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