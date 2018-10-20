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Министр иностранных дел Катара прибыл в Исламабад

Политика

Министр иностранных дел Катара прибыл в Пакистан, чтобы обсудить газовый контракт и трудовую миграцию

Министр иностранных дел Катара прибыл в Исламабад
U.S. Department of State
Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тхани

Исламабад, 20 октября 2018, 13:52 — REGNUM  Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тхани прибыл с визитом в Исламабад. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тхани встретился со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Куреши призвал бизнес-сообщество Катара инвестировать в пакистанскую экономику. Кроме того, министры обсудили энергетические проекты, в частности, решение правительства Пакистана возобновить соглашение о поставке крупной партии газа из Катара.

В повестке дня также значилась проблема пакистанских мигрантов в Катаре. Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Катара пообещал предоставить пакистанским мигрантам 100 тысяч рабочих мест. В ходе встречи 19 октября Шах Мехмуд Куреши заявил, что высококвалифицированные пакистанские рабочие могли бы помочь Катару в возведении объектов Чемпионата Мира по футболу 2020 года.

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Зарубежная хроника
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