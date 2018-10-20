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Пакистан перекрыл два пограничных пункта после атаки в Кандагаре

Политика

Пакистан закрыл на 2 дня пограничные переходы на границе с Афганистаном в Чамане и Торкхаме после атаки в Кандагаре

Пакистан перекрыл два пограничных пункта после атаки в Кандагаре
Иллюстрация: Usaid.gov
Афганско-пакистанская граница

Исламабад, 20 октября 2018, 11:47 — REGNUM  19 октября пакистанские власти закрыли на 2 дня пограничные переходы на границе с Афганистаном в Чамане и Торкхаме (провинция Белуджистан). По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, со ссылкой на министерство иностранных дел Пакистана, переходы в провинции были перекрыты по просьбе официального Кабула после резонансной террористической атаки, в которой погиб видный борец против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) генерал полиции Абдул Разик, а также чуть не пострадал американский генерал Скот Миллер. Меры предосторожности связаны с усилением безопасности в Кандагаре, отметили в пакистанском МИД.

Перекрытие границы также совпадает с проведением парламентских выборов в Афганистане, которые намечены на 20 октября.

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Зарубежная хроника
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