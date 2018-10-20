Арестованный лидер пакистанской оппозиции выступил в парламенте

Исламабад, , 12:54 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа Шебхаз Шариф был под стражей привезен из следственного изолятора Национального Бюро отчетности для участия в заседании Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, на специальном заседании слово было предоставлено Шебхазу Шарифу, после чего он обрушился с жесткой критикой на правящую партию «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») и правительство. Шариф заклеймил «нечестивый союз» «Техрик-э-Инсаф» во главе с премьером Имран Ханом и Национального Бюро отчетности, задачей которого является борьба с коррупцией.

Арестованный парламентарий отверг все обвинения против него, сославшись на политические мотивы расследования, и заявил, что «теперь каждому понятно, что происходит в стране». Обвинениям Шебахаза Шарифа вторили другие видные оппозиционные лидеры, в том числе из «Пакистанской Народной Партии».

Против Шебхаза Шарифа выдвинуты обвинения в коррупции, в частности, в участии в мошеннической схеме в сфере недвижимости.