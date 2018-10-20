Парламент Кении не смог принять проект по изменению даты всеобщих выборов

Найроби, , 10:02 — REGNUM Кенийским парламентариям не удалось принять законопроект, направленный на пересмотр конституции, с целью изменения даты всеобщих выборов в стране. В парламенте обсуждался вопрос переноса выборов с августа на декабрь.

По информации новостного агентства VOA Swahili, законопроект не удалось принять в связи с недостаточным количеством голосов депутатов.

Предложение было выдвинуто представителями оппозиционных партий Фордом Кеньей и Крисом Уамалвой.

После подсчета всех голосов, спикер объявил результаты. Лишь 187 депутата проголосовало «за», в то время как для продолжения рассмотрения законопроекта необходимо 233 голоса.

Спикер национального парламента Джастин Мтури, выступая на заседании парламента, отметил, что данный законопроект не получил достаточного голосов, вследствие чего не был принят.

Данная инициатива последовала не только от политиков, но и от простых кенийцев, поскольку выборы часто мешают учебному процессу в местных школах, а что еще важнее всеобщие выборы президента постоянно нарушают проведение школьных выпускных государственных экзаменов.