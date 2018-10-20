Суббота, 20 Октября 2018 года
10:37:36 МСК

Индонезия не отменит сделку по покупке Су-35, несмотря на санкции против РФ

Политика

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — заявил глава Минобороны Индонезии

Индонезия не отменит сделку по покупке Су-35, несмотря на санкции против РФ
Vitaly V. Kuzmin
Су-35С

Сингапур, 20 октября 2018, 09:44 — REGNUM  Индонезия не будет отменять сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на антироссийские санкции США, рассказал 20 октября журналистам глава Минобороны Индонезии Риамизард Риачуду на полях совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — заявил Риамизард Риачуду в ответ на вопрос о возможности прекращения договоренностей на поставку российских истребителей из-за санкций США в отношении России.

Кроме этого глава военного ведомства Индонезии отметил, что Индонезия ждет скорейших поставок Су-35, которые начнутся сразу после согласования последних координационных вопросов между несколькими индонезийскими ведомствами.

Отметим, контракт на поставку Россией Индонезии истребителей Су-35 был подписан в феврале текущего года. Его стоимость оценивается в 1,1 миллиард долларов. Поставки должны идти в течение двух лет и первый самолет Индонезия должна была получить в октябре. Однако, как сообщалось в СМИ, отправка российских истребителей Джакарте была отложена из-за давления, оказываемого на Сингапур о стороны США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить