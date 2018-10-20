Угандийский оппозиционер Боби Уайн обвиняет полицию в срыве его концерта

Кампала, , 11:17 — REGNUM Музыкант и оппозиционер Боби Уайн обвиняет полицию Уганды в срыве своего запланированного концерта. Полиция в свою очередь заявляет, что решение об отмене проведения концерта Боби Уайна, который, как ожидалось, должен был состоятся на стадионе Наамболе 20 октября, было принято, поскольку подготовительные работы на стадионе еще не были завершены.

Тем не менее, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, Боби Уайна утверждает, что правительство боится влияния, которое он имеет на молодежь, так как в последнее время политик начал пользоваться популярностью среди молодого населения, поэтому власти всяческими мерами пытаются сорвать проведение мероприятия.

Боби Уайн, чье настоящее имя Роберт Кьягуланьи, был обвинен в государственной измене после случая нападения на делегацию президента Уганды Йовери Мусевени во время его избирательной кампании в одном из угандийских городов.

Сам Боби Уайн на запланированном концерте надеялся презентовать свой новый альбом «Kyarenga».