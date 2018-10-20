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Министр экономики Японии: сделаем уступки США в торговом соглашении

Политика

Министр по восстановлению экономики заявил, что Япония будет вынуждена сделать уступки США в торговом соглашении

Токио, 20 октября 2018, 10:24 — REGNUM  Министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги в ходе интервью японской газете «Майнити Симбун» высказался о будущем торговом соглашении между США и Японией (TAG). Он предположил, что Японии придется расширить доступ американской продукции на свой сельскохозяйственный рынок, где в основном доминируют отечественные производители. Это будет выходить за рамки ранее заключенных соглашений в рамках Тихоокеанского партнерства.

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», Вашингтон уважает позицию Токио установить «максимально допустимый уровень» американских товаров сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции на японских рынках в соответствии с предыдущими соглашениями по ТТП. «Не получится установить ограничения только на один какой-то сектор: нельзя установить «максимальный уровень» на один, а полностью открыть другой — так или иначе он повлечет за собой открытие всего рынка», — сказал Мотэги, подразумевая, что Японии, вероятно, придется пойти на компромисс по некоторым статьям товаров, чем это было сделано в Транстихоокеанском соглашении.

Он также добавил, что Японии также необходимы гарантии того, что США не будут вводить дополнительные тарифы на автомобильный сектор Японии, а для этого придется пойти на уступки.

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Зарубежная хроника
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