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Министр обороны Японии призвал Китай к военному сотрудничеству

Политика

Министр обороны Японии встретился со своим китайским коллегой в рамках совещания министров обороны стран-членов АСЕАН

Министр обороны Японии призвал Китай к военному сотрудничеству
Иллюстрация: Futureatlas.com
Флаги Японии и Китая

Токио, 20 октября 2018, 11:18 — REGNUM  19 октября министр обороны Японии Такэси Ивая провел встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках совещания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где также присутствовали министры обороны стран-членов организации. В ходе встречи лидеры оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, предотвращение нежелательных столкновений в Южно-Китайском море, а также перспективы обеспечения прямой связи между военными ведомствами.

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», это была первая официальная встреча с ноября 2015 года, она является признаком потепления в двусторонних отношениях, особенно в преддверии скорого визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Китай. Несмотря на позитивную атмосферу, Ивая все-таки предупредил Фэнхэ, что Япония внимательно следит за «настойчивостью» Китая в Южно-Китайском море, а также рассматривает одностороннее военное присутствие неприемлемым.

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Зарубежная хроника
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