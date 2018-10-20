Премьер Швеции: построение парламента потребует серьёзных уступок

Стокгольм, , 10:01 — REGNUM Отправленный парламентом в отставку, но ещё находящийся во главе переходного правительства премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил шведскому телевизионному каналу SvT, что у непростого парламентского положения нет и не может быть очевидного решения. Об этом SvT сообщает 19 октября.

С момента получения от спикера парламента, тальмана Андреаса Норлена, поручения решить парламентскую проблему, Лёвен уже провёл личные встречи с лидерами всех оппозиционных буржуазных партий. Согласно шведскому новостному радио Ekot, лидеры партий обсуждали ключевые вопросы, по которым им необходимо найти компромисс в случае формирования совместного правительства. Это вопросы, касающиеся рынка труда, налогообложения и проблем с миграцией. В отличие от своего главного политического противника, лидера Умеренной Коалиционной партии Ульфа Кристерссона, Лёвен делает ставку на преодоление границ между партийными блоками и построение единого правительства, в котором каждая сторона идёт на определённые уступки.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако преодолеть разногласия и найти новую кандидатуру на этот пост парламенту пока не удаётся.