Войны в Газе не будет: Израиль отказался от военной операции

Иерусалим, , 09:43 — REGNUM В Израиле состоялось экстренное заседание военно-политического кабинета. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, после почти шестичасовых переговоров было принято решение не начинать широкомасштабную военную операцию в Секторе Газа. Таким образом, был отклонен план, предложенный министром обороны страны Авигдором Либерманом.

Как стало известно, в ходе заседания прошло обсуждение целого ряда вопросов, в той или иной мере связанных с конфликтом на границе Сектором Газа. Кабинет принял сторону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предлагавшего воздержаться от военных действий и начать операцию только в случае реальных попыток нападения со стороны ХАМАСа.

Кроме того, были санкционированы масштабы применения силы Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении членов движения ХАМАС. Член военно-политического кабинета Йоав Галант заявил, что «правила игры поменяются, и мы (Израиль) больше не будем мириться с террором на границе».