Суббота, 20 Октября 2018 года
10:35:00 МСК

Войны в Газе не будет: Израиль отказался от военной операции

Политика

Военно-политический кабинет Израиля отклонил предложение министра обороны страны начать операцию в Секторе Газа

Иерусалим, 20 октября 2018, 09:43 — REGNUM  В Израиле состоялось экстренное заседание военно-политического кабинета. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, после почти шестичасовых переговоров было принято решение не начинать широкомасштабную военную операцию в Секторе Газа. Таким образом, был отклонен план, предложенный министром обороны страны Авигдором Либерманом.

Как стало известно, в ходе заседания прошло обсуждение целого ряда вопросов, в той или иной мере связанных с конфликтом на границе Сектором Газа. Кабинет принял сторону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предлагавшего воздержаться от военных действий и начать операцию только в случае реальных попыток нападения со стороны ХАМАСа.

Кроме того, были санкционированы масштабы применения силы Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении членов движения ХАМАС. Член военно-политического кабинета Йоав Галант заявил, что «правила игры поменяются, и мы (Израиль) больше не будем мириться с террором на границе».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить