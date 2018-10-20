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Шойгу: отношения России и Сингапура имеют хорошие перспективы развития

Политика

«У наших отношений есть хорошие перспективы развития, особенно — в вопросах безопасности в АТР. И, возможно, в совместной работе по гуманитарному разминированию», — сказал Сергей Шойгу

Шойгу: отношения России и Сингапура имеют хорошие перспективы развития
Иллюстрация: Premier.gov.ru
Сергей Шойгу

Сингапур, 20 октября 2018, 09:01 — REGNUM  У России и Сингапура есть хорошие перспективы развития двусторонних отношений в вопросах укрепления безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) заявил 20 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Республики Сингапур Нг Энг Хеном, которая прошла «на полях» пятого совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«У наших отношений есть хорошие перспективы развития, особенно — в вопросах безопасности в АТР. И, возможно, в совместной работе по гуманитарному разминированию», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме этого министр обороны России рассказал своему сингапурскому коллеге про работу Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ и заявил, что Россия готова делиться таким опытом.

Также Сергей Шойгу пригласил сингапурских военных для участия в Главном военно-морском параде и Армейских играх.

В заключение глава оборонного ведомства России поблагодарил министра обороны Сингапура за возможность посетить и увидеть страну, а также за возможность новой личной встречи. Также Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что встречи глав оборонных ведомств России и Сингапура станут регулярными, а участие в совместных мероприятиях позволит сделать еще один шаг в развитии российско-сингапурских отношений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом. Ранее 19 октября глава российского оборонного ведомства посетил с официальным визитом Китай.

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