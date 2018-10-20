Шойгу: террористы с боевым опытом в Сирии и Ираке — угроза для стран АТР

Сингапур, , 08:35 — REGNUM Угрозу терроризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона значительно обострит возвращение боевиков с боевым опытом в Ираке и Сирии, заявил 20 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

По словам Шойгу, опасность состоит в том, что вернувшиеся в страны АТР террористы с опытом ведения боевых действий пополнят контингент местных ячеек террористов. На фоне всё возрастающей террористической угрозы в государствах АТР это станет реальной проблемой.

Кроме того, Шойгу отметил, что ячейки экстремистов в странах АТР стремятся наладить связи с международными террористическими группировками, для получения денежных ресурсов.

Министр обороны РФ заявил, что денежные потоки, поступающие в государства АТР для поддержки местных террористов и проведения террористических операций, выявляются в последнее время всё чаще. В связи с этим Шойгу сказал, что задача международного сообщества — нанести совместными усилиями экономический и военный урон боевикам, при этом поставив непреодолимый заслон на пути финансового и материально-технического снабжения.

Напомним, что ранее Шойгу рассказал о разгроме террористических группировок в Сирии, благодаря которому правительственные войска контролируют в стране 95% территории.