Bloomberg: В Москве Болтон сообщит, что США не снимут санкции с КНДР

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву намерен сообщить российским властям о том, что Вашингтон на самом деле не собирается ослаблять свои санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Болтон уверен, что экономические санкции США против Северной Кореи должны быть сохранены до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного оружия.

Напомним, что Россия и Китай призвали мировое сообщество начать ослаблять режим международных санкций против Северной Кореи, чтобы пойти навстречу мирным устремлениям Пхеньяна в вопросе ядерного разоружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон летит в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.