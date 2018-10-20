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Кадыров посетил Ингушетию и встретился со старейшинами

Политика

«В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева», — написал на своей странице «ВК» Рамзан Кадыров

Кадыров посетил Ингушетию и встретился со старейшинами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Магас, 20 октября 2018, 07:51 — REGNUM  Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посетил Ингушетию, где встретился с религиозными деятелями и жителями республики. Об этом 20 октября рассказал сам глава Чеченской республики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева», — написал в «ВКонтакте» Рамзан Кадыров.

По его словам, ранее старейшина села Сурхахи Мухажир Нальгиев допустил неуважительные публичные высказывания в его адрес, поэтому глава Чечни предложил объяснить причины и основания таких действий старейшины.

Как пишет Рамзан Кадыров, в результате беседы выяснилось, что Нальгиев неправильно понял высказывание чеченского лидера по поводу установления административной границы между Чеченской республикой и Ингушетией. Оно, по словам Кадырова, не касалось ингушского народа и его религиозных лидеров, а только отдельных лиц, которые «преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами». Также Кадыров рассказал, что Мухажир Нальгиев и он обменялись взаимными извинениями в связи со сложившейся ситуацией.

Кроме этого чеченский лидер ещё раз коснулся темы чечено-ингушской границы, отметив:

«Законы России требуют наличия административной границы. Мы ее провели между Чечней и Ингушетией, но никогда не проведем между чеченским и ингушским народами».

Отметим, 26 сентября Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали совместное соглашение об определении границ республик, подразумевающее равноценный обмен территориями. Соглашение было ратифицировано 16 октября и после этого в Ингушетии стали проходить митинги протеста по поводу данного соглашения.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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