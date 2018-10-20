Представитель СММ ОБСЕ: Военные действия в Донбассе можно остановить за час

Киев, , 07:42 — REGNUM Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Александр Хуг заявил, что военные действия в Донбассе можно остановить в течение одного часа, однако на полное завершение конфликта уйдет гораздо больше времени. Об этом Хуг заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», опубликованном 19 октября.

Хуг пояснил, что сама по себе остановка боевых действий не представляет сложности и может быть осуществлена за один час. После этого однако придется разрешать другие составляющие конфликта, в том числе разминирование территорий и восстановление экономики Донбасса. Это потребует уже гораздо больше времени.

При этом Хуг считает что режим перемирия в Донбассе нарушают обе стороны. Стоит отметить, что свидетельств нарушения режима прекращения огня со стороны народных республик нет, тогда как свидетельств подобных нарушений со стороны ВСУ предостаточно.

Представитель СММ ОБСЕ отметил, что конфликт в Донбассе скорее всего не будет длится вечно, но он оставит после себя очень заметные следы. В частности, те дети, которым сейчас уже 10 лет, по сути в своей жизни видели только насилие, опасность, нестабильность, лишения. Если конфликт не завершится в ближайшие годы, то к 15 годам у детей Донбасса останется в жизни «неизгладимый след» войны.

«Мы предстанем перед проблемой целого поколения», — констатировал Хуг.