Черноморский флот провел учения по боевой подготовке

Севастополь, , 05:43 — REGNUM На Черноморском флоте прошли учения по отработке плановых мероприятий боевой подготовки флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что в учениях приняли участие фрегат «Адмирал Григорович» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». В ходе учений дивизионов противокорабельных комплексов необходимо было уничтожить корабль условного противника, а экипажу фрегата необходимо было отразить ракеты береговых комплексов и подавить их огнем.

«Анализ проведённого учения показал способность вести эффективную оборону как кораблями, так и береговыми комплексами флота в условиях применения противником современных видов вооружения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиин заявил, что новые фрегаты проекта 11 356 не будут поставляться в состав ЧФ. Вместо этого на флот будут поставлены малые ракетные корабли. Также будет проведена модернизация крейсера «Москва» и плановая замена старых кораблей Черноморского флота.

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