Суббота, 20 Октября 2018 года
07:11:02 МСК

Посольство РФ прокомментировало задержание гражданки России в США

Политика

США предпочитают голословно обвинять Россию

Москва, 20 октября 2018, 05:22 — REGNUM  Было ожидаемо, что промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на ноябрь 2018 года, станут предлогом для новых нападок в адрес России, заявили представители посольства России в США в Facebook.

Как сообщили в посольстве, обвинения в адрес российской гражданки Елены Хусяновой по подозрениям в попытках вмешаться в выборные процессы в США лишь свидетельствует о том, что «раскрученный санкционный маховик требует всё новых «обоснований».

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на готовность России пойти на диалог по вопросам кибербезопасности, некие политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают выдвигать в адрес России голословные обвинения.

«Всё та же лозунговая дипломатия», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября американский минюст обвинил гражданку России Хусянову в организации попыток вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, а также в попытках вмешаться в ход президентских выборов в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США обвинил гражданку России во вмешательстве в выборы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить