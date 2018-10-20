Парламент Македонии согласился на переименование страны

Скопье, , 05:01 — REGNUM Парламент Македонии одобрил изменения в конституцию страны по договору с Грецией о переименовании страны для вступления в НАТО и Евросоюз, сообщает RT.

Сообщается, что за инициативу проголосовали 80 депутатов, 39 парламентариев высказалось против. После одобрения парламентом документ будет передан на подпись президенту Македонии Георге Иванову.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что инициативу по переименованию государства должны поддержать не менее 2/3 депутатов парламента. При этом, по мнению Заева, даже оппозиционные правящей партии кандидаты готовы высказаться за переименование страны, но не говорят об этом публично.

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