Суд Евросоюза обязал Польшу прекратить судебную реформу

Варшава, , 04:59 — REGNUM Европейский суд постановил Польше приостановить реализацию новой судебной реформы, предполагающей снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда, сообщает пресс-служба суда ЕС.

Сообщается, наибольшую обеспокоенность у Еврокомиссии вызывает снижение пенсионного возраста для верховных судей с 70 лет до 65. Еврокомиссия считает, что такая мера может привести к отставке 27 из 72 судей, включая и председателя Верховного суда.

Напомним, 24 сентября Еврокомиссия подала на Польшу в суд за изменение судебного законодательства в стране. Если Польша не выполнит требования Еврокомиссии, на нее могут быть наложены санкции, в частности, республика может быть лишена права голоса в ЕС.