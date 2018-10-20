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Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на время каникул

Политика

Это поможет борьбе с уклонистами

Гродно, Белоруссия, 20 октября 2018, 04:06 — REGNUM  Студентов высших учебных заведений Белоруссии можно отправлять на военные сборы во время летних каникул, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с учащимися гродненских вузов, сообщает агентство БЕЛТА.

«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил», — заявил белорусский лидер.

Сообщается, таким образом Лукашенко предложил бороться с уклонением от срочной службы в армии. По его словам, если отправлять студентов на пару месяцев в армию во время летних каникул, то к завершению учебы в вузе студент уже освоит военную специальность и будет хорошим офицером.

«Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о грядущих реформах в армии страны. По его словам, Белоруссия должна самостоятельно заняться перевооружением и создавать современную армию, так как на Россию нельзя «на 100 процентов положиться».

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия реформирует армию, поскольку на РФ нельзя положиться — Лукашенко

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