NYT: США сообщат России о выходе из ДРСМД на следующей неделе

Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа собирается на следующей неделе уведомить Россию о подготовке к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Как подчеркивает издание, Трамп собирается выйти из договора, потому что якобы Россия нарушала договор на протяжении нескольких лет. Также, как отмечает газета, ДРСМД сдерживает Соединенные Штаты от создания нового оружия для противостояния Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября газета The Guardian заявила, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на выходе Соединенных Штатов из договора по РСМД. По данным газеты, Болтон уже составил план по выходу из договора.

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