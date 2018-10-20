Эр-Рияд признал гибель журналиста Хашогги в Стамбуле

Эр-Рияд, , 02:29 — REGNUM Журналист Джамаль Хашогги погиб в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) в ходе конфликта, заявил саудовский генпрокурор, передает Al Ekhbariya.

Уточняется, что в Саудовской Аравии отправлен в отставку генерал Ахмед Ассири (работал в разведке) и советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

Напомним, оппозиционный Эр-Рияду журналист Хашогги работал в американской газете The Washington Post. 2 октября он пропал после посещения здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В его ликвидации был заподозрен Эр-Рияд, который категорически отказывался от своей причастности к пропаже журналиста. Началось расследование, причем турецкие власти ведут поиск останков тела.

После исчезновения Хашогги Турцию спешно покинул саудовский генконсул Мухаммед аль Утейби. Ранее Эр-Рияд планировал предоставить доказательства своей непричастности, сейчас обещает привлечь всех виновных к ответственности.

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Американские конгрессмены воспользовались ситуацией с Хашогги и потребовали от президента Дональда Трампа обложить Саудовскую Аравию санкциями. Трамп несколько раз комментировал ситуацию с Хашогги, в итоге заявив, что не верит в вероятность нахождения журналиста среди живых.

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