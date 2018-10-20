Facebook наймет пиарщиком экс-заместителя британского премьер-министра

Менло-Парк, США, , 01:49 — REGNUM Компания Facebook планирует назначить в качестве руководителя департамента по связям с общественностью британского политика и экс-заместителя премьер министра Ника Клегга, сообщает Financial Times.

Сообщается, что глава компании Марк Цукерберг в течение нескольких месяцев уговаривал Клегга пойти работать в Facebook. Клегг согласился, когда ему предложили работу, связанную с разработкой глобальной стратегии компании.

Financial Times предполагает, что Клегг может помочь компании в разрешении ограничений, наложенных регуляторами Евросоюза в адрес популярной соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Facebook теряет пользователей на европейском пространстве после введения в июне закона о защите персональных данных. Наблюдается также падение акций компании.

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