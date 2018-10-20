Власти Молдавии хотят вынести «евроинтеграцию» на референдум

Кишинёв, , 01:19 — REGNUM Правящая Демпартия Молдавии намерена инициировать референдум о включении курса на «евроинтеграцию» в конституцию страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, спикер парламента Андриан Канду заявил об этом после того, как парламент отказался поддержать соответствующую инициативу Демпартии. Канду не исключил, что референдум будет совмещен с парламентскими выборами намеченными на 24 февраля 2019 года.

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал инициативу демократов. В то же время он заявил, что не боится такого референдума, и убежден, что результат будет отрицательным.

«За девять лет «проевропейского» правления граждане больше не доверяют правым псевдоевропейским партиям и тому, что они предлагают», — считает Додон. Граждане Молдавии, по его словам, хотят хороших отношений и с Востоком, и с Западом.