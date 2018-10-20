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«Личный адвокат Трампа» приедет в Ереван: америковед

Политика

Неизвестна также цель возможного визита Джулиани в Ереван

«Личный адвокат Трампа» приедет в Ереван: америковед
Рудольф Джулиани

Ереван, 20 октября 2018, 00:51 — REGNUM  Армению посетит советник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Об этом на своей странице в Facebook написал америковед, политолог Сурен Саркисян.

«Джулиани — соратник, друг и советник Трампа. Он также личный адвокат Трампа», — написал Саркисян, не уточняя откуда у него эта информация.

Неизвестна также цель возможного визита Джулиани в Ереван.

Ранее сообщалось, что несмотря на все старания Еревану не удалось организовать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США. Если поездка действительно состоится, то возможно на ней будет согласована такая встреча.

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Внешняя политика Армении
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