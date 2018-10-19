Трамп заявил о непричастности обвиняемой гражданки России к его кампании

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемая министерством юстиции в организации вмешательства в американские выборы гражданка России не имела никакого отношения к его избирательной кампании 2016 года, передаёт агентство Reuters.

Ранее сегодня стало известно, что министерство юстиции США предъявило российской гражданке обвинения в организации попыток вмешательства в выборы в 2016 и 2018 годах, в том числе намеченные на ноябрь выборы в американский конгресс.

Речь идёт о 44-летней жительнице Санкт-Петербурга, якобы причастностной к проведению рядом российских фирм информационных кампаний, имевших целью повлиять на общественное мнение в Соединённых Штатах.

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