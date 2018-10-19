Возле Белого дома демонстранты требуют санкций против Саудовской Аравии

Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Несколько десятков человек возле Белого дома устроили демонстрацию с требованием к администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 19 октября РИА Новости.

Участники акции протеста требуют не дожидаться доказательств для признания вины властей Саудовской Аравии виновными в убийстве журналиста. Также демонстранты призывают прекратить продавать оружие Эр-Рияду, которым в Йемене уничтожают «невинных людей».

«Моральный авторитет американских властей из-за ситуации с саудовским журналистом сильно упал, и мы не имеем морального права учить остальную часть земного шара, как жить», — цитирует РИА Новости слова одной из участниц акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашогги бесследно исчез на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Сотрудников консульства подозревают в убийстве и расчленении его тела для сокрытия преступления.

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